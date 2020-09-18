Один из крупнейших в мире скелетов динозавра продадут на аукционе за рекордную сумму

Одни из крупнейших сохранившихся к настоящему времени ископаемых останков динозавра - скелет древнего гиганта тираннозавра Рекса - выставлен на продажу.

По оценке специалистов, возраст экспоната составляет приблизительно 67 миллионов лет. Высота скелета порядка 4-х метров, а длина - более 12-ти.

Более того, у костей древнего хищника даже есть имя - Стэн, в честь обнаружившего его в 1987 году на северо-западе Соединенных Штатов палеонтолога-любителя Стэна Сакрисона. Аукционный дом Christie's надеется выручить за кости хищного ящера по меньшей мере 8 миллионов долларов. Об этом пишет The New York Times.

Ранее столь хорошо сохранившиеся останки тираннозавра оказывались выставлены в рамках аукциона еще в 1997. Тогда скелет, носящий имя Сью, был продан Филдовскому музею естественной истории в Чикаго за 8,36 миллиона долларов.

Аукционный дом полагает, что такая сумма не является пределом и ожидает рекордной выручки на предстоящих торгах.