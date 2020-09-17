СК: в камере погибшего заключенного Марцинкевича обнаружено несколько записок

Несколько записок обнаружены в камере заключенного, найденного мертвым вчера, 16 сентября, в камере СИЗО №3 Челябинска. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что для установления обстоятельств произошедшего проводится проверка. Сотрудники СК осуществляют опрос свидетелей и необходимые исследования. Следователи пока не видят в смерти заключенного криминальный характер. Об этом говорится на сайте регионального СУ СК РФ.

Утром в среду, 16 сентября, в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по Челябинской области было обнаружено тело националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Адвокаты погибшего попросили председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту его гибели.