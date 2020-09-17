Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 российских диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в суд Варшавы ходатайство о временном аресте диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году.

О подаче ходатайства сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Эву Бялик. Если суд удовлетворит прошение, может быть выдан международный ордер на арест.

Ранее в СК РФ назвали ошибки экипажа разбившегося в Смоленске самолета президента Качиньского. Согласно выводам следователей, экипаж самолета продолжил заход на посадку, несмотря на плохие условия видимости.

Также в МИД РФ назвали иррациональной версию о взрыве на борту самолета Качиньского. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, данная версия и подобные ей являются «спекуляциями» и «инсинуациями».

Трагедия с самолетом президента Польши произошла в 2010 году. На борту воздушного судна находились 96 человек, все они погибли. Лидер Польши Лех Качиньский вместе с представителями правительства следовал в Катынь, чтобы принять участие в памятных мероприятиях.