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Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусом

Кирилл Васин
09:27 17.09.2020
Певица сообщила, что находится в больнице уже пять дней.
Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусом
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Оперная певица Анна Нетребко сообщила о госпитализации с коронавирусом.

Она отметила, что даже несмотря на опасения по поводу вируса не смогла оставить работу и поездки для выступлений. Певица сообщила, что находится в больнице уже пять дней.  

«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь», - написала Нетребко на своей странице в Instagram.

Певица отметила, что ее муж имеет антитела к вирусу, ребенку также ничего не угрожает. Нетребко подчеркнула, что скоро ее болезнь закончится.

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