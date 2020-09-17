В Китае заявили о нерушимости дружбы с РФ в эпоху перемен

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что дружба Китая с Россией нерушима и «подобна скале» в эпоху перемен, с которыми сталкивается весь мир.

Он отметил, что международное сообщество переживает множество испытаний, сотрудничество сталкивается с конфронтацией. По словам Ван И, некоторые страны подвергаются «безудержному одностороннему давлению», подрывается стабильность и безопасность из-за вмешательства извне.

«Китай и Россия стоят вместе, как скала, наша дружба нерушима. Стратегическое сотрудничество между двумя странами не изменится. В период мировых потрясений и перемен прочные российско-китайские отношения имеют более важное значение для поддержания безопасности в регионе и во всем мире», - сказал Ван И в интервью агентству Xinhua.

По его словам, КНР и Россия будут продолжать развитие связей, способствовать построению во всем мире отношений, основанных на уважении, справедливости и сотрудничестве.