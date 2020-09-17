В Хабаровском затоне строят дамбу для защиты от наводнений

Уровень воды в Амуре достиг критической отметки, а в ближайшие двое суток, по прогнозам, вырастет еще больше. Для защиты города строят дамбу в Хабаровском затоне.

Там находится плавучий док, круглогодично стоят теплоходы, баржи, речные суда и частные моторные лодки. После наводнения в 2013 году в затоне начали строить капитальную бетонную дамбу, должны были разместить специальный понтон, который переворачивается и перекрывает выход из затона.

Но из-за банкротства подрядной организации строительство прекратилось. И сейчас, чтобы защитить микрорайон и крупный торговый центр, находящийся рядом, там делают насыпную дамбу.