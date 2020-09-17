Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Омсукчанском районе Магаданской области.

Вертолет принадлежит компании «Дальнереченск Авиа». Как сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу района, на борту воздушного судна, по предварительной информации, находились три человека.

Информации о пострадавших пока не поступало. Вертолет находится в 180 километрах от Омсукчана.