Ураган «Салли» в США стал тропическим штормом

Ураган «Салли», бесчинствовавший на юге США, ослабел и превратился в тропический шторм.

Скорость ветра в нем в данный момент составляет 26,8 м/с. Шторм находится в 85 километрах от города Пенсакола в штате Флорида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами в США.

«Салли» обрушился на побережье Штатов ночью среды, 16 сентября. Он вызвал наводнение во Флориде и Алабаме, оставил без электроэнергии сотни тысяч американцев.

Как пишет Associated Press со ссылкой на градоначальника Ориндж-Бич Тони Кеннона, «Салли» привел к гибели одного человека в Алабаме.

Тропический шторм получает имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Ураганом шторм становится, когда скорость сопровождающего ветра начинает превышать 119 километров в час.