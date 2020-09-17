Ученые разработали метод полного восстановления зрения у слепых
Система способна обходить поврежденные зрительные нервы, блокирующие сигналы, посылаемые от сетчатки к зрительному центру мозга.
© Фото: Viktor Chernov Russian Look Globallookpress
Ученые из Университета Монаша в Австралии разработали метод, позволяющий полностью восстановить зрение слепых людей.
Суть метода заключается во вживлении человеку специального импланта - бионического глаза. Систему назвали Gennaris.
Она способна обходить поврежденные зрительные нервы, блокирующие сигналы, посылаемые от сетчатки к зрительному центру мозга. Камера глаза будет передавать сигнал на процессор, который «отправит» его непосредственно в мозг.
Ученые настроены оптимистично касательно перспектив своей разработки, хотят запустить серийное коммерческое производство, пишет Daily Mail.