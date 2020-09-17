Пострадавшие от пожара в Красноярске находятся в тяжелом состоянии

Люди, получившие травмы при пожаре в здании наркологической клиники в Красноярске, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в медучреждении. Такие данные предоставила пресс-служба краевой клинической больницы.

Пострадавшие были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Тяжесть их состояния обуславливается полученными в результате инцидента ожогами верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что из-за огня, вспыхнувшего в клинике, скончались четыре человека, находившихся во время пожара в наркологической клинике, и еще двое получили травмы.

По факту гибели людей при пожаре прокуратура Красноярска начала проверку. Специалисты дадут уголовно-правовую оценку действиям сотрудников медучреждения, отвечающих за пожарную безопасность.