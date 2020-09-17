Дым от пожаров в США достиг Европы

Дым от природных пожаров, охвативших территорию Соединенных Штатов, вышел за пределы материка и дошел до ряда стран Северной Европы. Повторно подобный эффект должен произойти в субботу-воскресенье.

Соответствующую информацию предоставляет Европейская служба мониторинга атмосферы. Согласно расчетам ее экспертов, задымление направляется на восток из-за специфической погоды, а также из-за накладывания дыма на потоки воздуха в верхних слоях.

Эксперты обратили внимание на то, что в текущем году пожарная активность в США намного выше, чем в прошлые. В службе подсчитали, что это превышение может составлять десятки, или даже тысячи раз.