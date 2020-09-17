«Заковывают в наручники, раздевают догола»: жена Ассанжа рассказала, как над ним издеваются в британской тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается издевательствам в британской тюрьме. Такую информацию сообщила бывший адвокат Стелла Морис, являющаяся гражданской супругой австралийского журналиста.

Она рассказала, что Ассанжа поднимают в пять утра, надевают на него наручники и, полностью раздев, подвергают рентгеновскому облучению.

Морис указала у себя в Twitter, что после осмотра журналиста отвозят в здание суда, используя для этого маленький фургон, который больше походит на гроб.

Помимо перечисленного, супруга Ассанжа обратила внимание на тот факт, что на самом судебной заседании ее муж вынужден находиться в «стеклянном аквариуме», что создает трудности в коммуникации с защитой.