Аномальное потепление обещают жителям ряда российских регионов

В ближайшие дни на территории Приморья, Дальневосточного и Сибирского ФО, а также в Амурской области прогнозируется аномально теплая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Особенно высоко поднимутся столбики термометра на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, где будет на 8-10 градусов теплее относительно климатической нормы. Жителям этих регионов стоит ожидать потепления до 12-14 градусов днем.

«Для нас это кажется не очень теплой погодой, но для местных жителей - более чем», - объяснил специалист в интервью ТАСС.

В Приморье и Амурской области температура превысит норму на 3-4 градуса и дойдет до 24-25 градусов в первом субъекте и более чем до 20 – во втором.