Родились в рубашке: в Турции автомобиль пронесся в сантиметрах от детей

На юго-востоке Турции произошло ДТП, которое чуть не обернулось огромной трагедией.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, на котором двигающийся на высокой скорости автомобиль врезался в прилавок магазина в Газиантепе, чуть не задев двух маленьких детей.

На кадрах видно, как машина буквально в сантиметрах проносится от маленькой девочки, стоящей на улице с коляской с младенцем внутри. Родители малышей в момент инцидента были в магазине.

Без пострадавших, как сообщает «Daily mail» со ссылкой на информационное агентство Demirören, все же не обошлось. Три человека получили травмы и доставлены в больницу.