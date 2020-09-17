Российская военная полиция сопроводила гражданские автомобили на участке трассы М-4 в Сирии

Подразделениями российской военной полиции после вынужденного перерыва из-за Covid-19 продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Там в Заевфратье, организованное с 25 мая 2020 года российским Центром по примирению враждующих сторон во взаимодействии с местными администрациями в сирийских провинциях Ракка и Хасеке.

Сообщение по данному участку трассы возобновили несколько дней назад. До этого времени в течение месяца проводились профилактические мероприятия в связи с коронавирусом, а также проверка участков местности, где незаконные бандформирования могли совершить нападения на мирное население. Местные жители рассказывают, что боятся ездить без сопровождения российской военной полиции.

В первый же день на посту российские военнослужащие насчитали более 400 машин. Данная цифра в четыре раза превышает количество автомобилей до закрытия участка трассы.