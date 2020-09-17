В Huawei нашли способ заряжать смартфоны удаленно

Компания Huawei сообщила, что ее специалистами был разработан способ производить зарядку гаджетов без проводов на удаленном расстоянии. Созданное устройство способно воздействовать на аккумулятор в пределах помещения.

Модуль прибора, который нельзя закрывать посторонними предметами, подключается к розетке и посылает гаджету в поле действия через лазер электрозаряд.

Создатели устройства сообщают, что его функционирование может происходить непрерывно, что позволит всегда поддерживать уровень заряда.

Кроме того, согласно Pocketnow, компания видит потенциал использования такого способа зарядки для больших расстояний и крупных устройств, вплоть до летательных аппаратов.

В настоящее время использующийся лазер небезопасен для здоровья из-за его вреда для глаз, однако в Huawei собираются решить данную проблему.