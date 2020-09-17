По факту гибели людей при пожаре в клинике Красноярска возбуждено уголовное дело

По факту гибели людей во время пожара в частной наркологической клинике в Красноярске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

Трагедия произошла в частной наркологической клинике, расположенной на проспекте Мира. Сообщение о пожаре поступило в 03:46 по местному времени (23:46 мск). В ходе тушения огня были обнаружены тела четырех человек. Ранее также сообщалось о двух пострадавших.