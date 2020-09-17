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МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для россиян

Анна Берестовая
02:43 17.09.2020
В министерстве подчеркнули, что решение о возобновлении авиасообщения стоит тщательно проработать.
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для россиян
© Фото: pixabay.com

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что в данный момент рассуждать о конкретных сроках открытия границ Европы для российских граждан рано.

В МИД указали, что для поддержания положительных тенденций в борьбе с коронавирусной инфекцией, которая пока не завершена, следует действовать осторожно и сохранять бдительность.

Решение об открытии границ, как заметили в ведомстве, должно учитывать в обязательном порядке ситуацию с пандемией COVID-19 как на территории России, так и в мире. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее Евросоюз объявил об отсутствии изменений в списке государств, с которыми страны ЕС могут возобновить пассажирское сообщение. Россия в перечень этих стран не вошла.

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