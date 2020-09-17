Пять машин столкнулись на юге Москвы: в автомобилях зажаты люди
Движение транспорта на участке дороги, где произошла авария, затруднено.
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press
В Москве на улице Андропова произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате происшествия движение транспорта затруднено.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в нескольких автомобилях зажаты люди, сейчас их пытаются извлечь. На месте работают также сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
Причина ДТП устанавливается.