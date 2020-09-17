Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«В порядке вещей»: эксперт оценил последствия непризнания Европарламентом итогов выборов для Лукашенко

Светлана Головина
22:53 17.09.2020
По словам генерального директора Центра политической информации, данное решение не будет иметь серьезных последствий для президента республики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев РИА Новости

Генеральный директор Центра политической информации Алекcей Мухин      прокомментировал «Звезде» решение Европарламента о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии.

По словам эксперта, в данном случае важно понимать, что Европарламент не является органом, решение которого является обязательным к исполнению на территории Европы или европейского союза.

«Есть исполнительные органы, различные комиссии, которые обладают большим влиянием и властью. Европарламент - это своеобразная ассамблея, отдушина для многих представительных сил, которые представлены в Европе и, которые формируют общественное мнение, которое затем ретранслируется в западных медиа. Это достаточно неприятное обстоятельство для Александра Лукашенко, но побороться есть за что», - сказал Мухин.

Он акцентировал, что Европарламент принимает достаточно много разных сомнительных резолюций.

«Для Лукашенко серьезных последствий эта резолюция иметь не будет. Да, его западные контакты будут резко сокращены, он станет нерукопожатным в определенной среде, но Лукашенко не привыкать, потому что санкции в отношении него и его окружения вводились давно, и это уже в порядке вещей», - заключил Мухин.

В четверг, 17 сентября, Европарламент  отверг итоги выборов из-за якобы «нарушения международно признанных норм».

На территории Белоруссии с 9 августа не прекращаются массовые беспорядки, начавшиеся после оглашения итогов президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.