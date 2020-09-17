«В порядке вещей»: эксперт оценил последствия непризнания Европарламентом итогов выборов для Лукашенко

Генеральный директор Центра политической информации Алекcей Мухин прокомментировал «Звезде» решение Европарламента о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии.

По словам эксперта, в данном случае важно понимать, что Европарламент не является органом, решение которого является обязательным к исполнению на территории Европы или европейского союза.

«Есть исполнительные органы, различные комиссии, которые обладают большим влиянием и властью. Европарламент - это своеобразная ассамблея, отдушина для многих представительных сил, которые представлены в Европе и, которые формируют общественное мнение, которое затем ретранслируется в западных медиа. Это достаточно неприятное обстоятельство для Александра Лукашенко, но побороться есть за что», - сказал Мухин.

Он акцентировал, что Европарламент принимает достаточно много разных сомнительных резолюций.

«Для Лукашенко серьезных последствий эта резолюция иметь не будет. Да, его западные контакты будут резко сокращены, он станет нерукопожатным в определенной среде, но Лукашенко не привыкать, потому что санкции в отношении него и его окружения вводились давно, и это уже в порядке вещей», - заключил Мухин.

В четверг, 17 сентября, Европарламент отверг итоги выборов из-за якобы «нарушения международно признанных норм».

На территории Белоруссии с 9 августа не прекращаются массовые беспорядки, начавшиеся после оглашения итогов президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко.