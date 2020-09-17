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Из-за непогоды в Подмосковье без света остались 2,5 тысячи человек

Лина Давыдова
22:32 17.09.2020
Гроза, ливни, град и усиление ветра до 26 метров в секунду сохранятся в Московском регионе до конца этих суток.
Из-за непогоды в Подмосковье без света остались 2,5 тысячи человек
© Фото: grinevich_cameraman, ВКонтакте

Более 2,5 тысяч человек остались без электричества в 65 населенных пунктах Московской области из-за дождя и сильного ветра. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«В результате сильного дождя с ветром в 65 населенных пунктах Московской области, где в 1 230 домах проживают 2 523 человека, нет электричества», - цитирует ТАСС собеседника агентства.

Из-за стихии упало более 110 деревьев, которые повредили свыше 20 автомобилей.

По предварительным данным, в результате непогоды в Подмосковье пострадали пять человек. Трое из них получили травмы, стоя на остановке в деревне Дубровки в городском округе Солнечногорск: на конструкцию обрушилось дерево.

Синоптики предупреждают, что гроза, ливни, град и усиление ветра до 26 метров в секунду сохранятся в Московском регионе до конца этих суток.

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