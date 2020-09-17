Два самолета Ту-142 выполнили 11-часовой полет над Атлантическим океаном
Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, а также Атлантического океана.
Продолжительность полетного задания составила более 11 часов, а протяженность маршрута - около 10 тысяч километров.
«В ближней зоне самолеты Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота», - сообщили пресс-службе Северного флота.
Помимо этого, противолодочный самолет Ил-38 в рамках организации межфлотского взаимодействия выполнил плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.
Его продолжительность составила около 8 часов.
В ходе полетов летчики отработали навыки пилотирования над безориентирной местностью и слаженность действий экипажей в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
На отдельных этапах маршрута полетов российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.
Полеты выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
После выполнения полетного задания летчики вернулись на аэродромы базирования.