В стране и мире Два самолета Ту-142 выполнили 11-часовой полет над Атлантическим океаном Светлана Головина Помимо этого, противолодочный самолет Ил-38 в рамках организации межфлотского взаимодействия выполнил плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. © Фото: Минобороны России Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, а также Атлантического океана. Продолжительность полетного задания составила более 11 часов, а протяженность маршрута - около 10 тысяч километров. «В ближней зоне самолеты Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота», - сообщили пресс-службе Северного флота. Помимо этого, противолодочный самолет Ил-38 в рамках организации межфлотского взаимодействия выполнил плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Его продолжительность составила около 8 часов. В ходе полетов летчики отработали навыки пилотирования над безориентирной местностью и слаженность действий экипажей в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. На отдельных этапах маршрута полетов российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств. Полеты выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения полетного задания летчики вернулись на аэродромы базирования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует