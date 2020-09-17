Детский омбудсмен Кузнецова предложила установить пожизненный надзор за педофилами

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила о необходимости ужесточить меры по контролю за педофилами, в частности установить за ними пожизненный надзор.

«Ранее мы озвучивали и направляли свои предложения по ужесточению наказания - это и пожизненное заключение, и реестр педофилов, и пожизненный административный надзор, а так же другие меры, которые будут по-настоящему действенны. На наш взгляд, активизировать эту работу нужно в ближайшее время», - сказала детский омбудсмен «Звезде».

Поводом для этого стала громкая трагедия в Ярославской области, где были обнаружены тела двух сестер 8 и 13 лет. Преступник сначала изнасиловал их, а затем зарезал.

Главным подозреваемым в этом деле является сожитель их матери, который год назад освободился из тюрьмы после наказания за преступления против детей.

На данный момент за любую информацию губернатор области назначил вознаграждение в пол миллиона рублей.