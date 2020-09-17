В стране и мире Dolce & Gabbana посвятил новую коллекцию одежды России Анна Берестовая Преобладающим цветом в коллекции стал черный, с вставками золотистых оттенков. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Dolce & Gabbana выпустил лимитированную коллекцию мужской одежды, дизайн которой был вдохновлен видами городов России. Использующиеся в ней принты основываются на изображениях главных достопримечательностей страны. Модный дом представил брюки, футболки, толстовки, пиджаки, джинсовые куртки и спортивные костюмы с преобладающим черным цветом и золотыми вкраплениями. Коллекция была предназначена специально для российского рынка и уже оказалась на полках в ряде бутиков. Об этом пишет Fashion Network. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует