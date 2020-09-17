В полиции Германии обнаружена группа неонацистов

На территории Германии в регионе Северный Рейн-Вестфалия 29 сотрудников полиции отстранили от работы за неонацистскую пропаганду.

Вычислить злоумышленников удалось благодаря переписке одного из сотрудников, которого заподозрили в разглашении секретных сведений и на время расследования конфисковали телефон. В результате этого было установлено, что целое управление региона «мечтает» вернуть в страну нацистские порядки.

Уточняется, что переписка велась в специальных чатах - всего их пять - крупнейший был создан еще пять лет назад, когда в страну хлынули беженцы из Сирийской Арабской Республики.

Среди отстраненных стражей порядка оказались как мужчины, так и женщины в возрасте от 20 до 50 лет. Некоторые из них сами родом из других стран.

« Я не хочу сказать, что многие немцы разделяют эти убеждения. Никак нет. Но определенный процент населения, скажем так, со специфическим образом мышления, латентно является более склонным к подобной идеологии», - прокомментировал «Звезде» ведущий научный сотрудник центра германских исследований института РАН Александр Камкин.

Помимо этого, выяснилось, что с полицейских компьютеров могли отправлять реальные угрозы.

В переписке между собой сотрудники данного подразделения использовали аббревиатуру запрещенной в России националистической группировки. Последние два года такую подпись ставили в анонимных посланиях левым политикам и известным немцам с иммигрантским прошлым.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.