На защиту Земли от астероидов выделили около 130 млн евро

Европейское космическое агентство выделило 129,4 миллиона евро на создание космического аппарата «Гера», который должен участвовать в проекте по защите Земли от опасных астероидов.

В частности, зонд должен исследовать астероид Диморфос, который при столкновении с землей может уничтожить любой мегаполис на планете.

«До сегодняшнего дня человечество было бессильно в столкновении с астероидами и другими объектами, вращающимися близко с Землей. Теперь у нас есть и технологии, и капитал, чтобы защитить себя. Это исторический момент. В последующие несколько лет NASA направится к астероиду, произведет выстрел, создав кратер и оставит от астероида лишь осколки», - рассказал директор Европейского космического агентства Рольф Денсинг.

По предварительным данным, запуск аппарата «Гера» намечен на октябрь 2024 года.