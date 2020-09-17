Гараж оторвало от земли и выбросило на припаркованную машину на юге Москвы

На юге Москвы мощный ветер оторвал от земли гараж-ракушку и уронил на припаркованный автомобиль. Видео инцидента было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах хорошо видно, как металлическая конструкция «летит» в сторону парковки, периодически отрываясь от земли, после чего ее перебрасывает через автомобиль.

Из-за мощного ветра в нескольких районах столицы происходит настоящий «хаос» - сломаны и выдраны с корнем десятки деревьев, во дворах «летают» мусорные баки и подтоплены дороги.

По последним данным, при падении 14 деревьев были повреждены десять автомобилей.

Сильный дождь с порывистым ветром обрушился на некоторые районы Москвы 17 сентября. По информации МЧС, порывы ветра могли достигать до 26 метров в секунду.