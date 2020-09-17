Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей
Президент Белоруссии также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну.
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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вынужден закрыть государственную границу с Литвой и Польшей, а также усилить государственную границу с Украиной.
«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего, с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу с нашей братской Украиной», — сказал он на женском форуме «За Беларусь».