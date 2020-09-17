Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Русофобская истерия»: Медведев раскритиковал намерения Польши арестовать российских диспетчеров

Светлана Головина
20:11 17.09.2020
Зампред Совбеза заявил, что польским властям необходимо прекратить «набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы».
«Русофобская истерия»: Медведев раскритиковал намерения Польши арестовать российских диспетчеров
© Фото: pixabay.com

Ходатайство Польши об аресте трех российских диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в день крушения Ту-154, на борту которого находился президент Лех Качиньский, является абсурдом. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Наблюдаем агрессивную русофобскую истерию в Польше. Ее проявлением стало обращение Генпрокуратуры этой страны в суд с абсурдным ходатайством об аресте трех авиадиспетчеров», - написал политик на своей странице в Facebook.

Зампред добавил, что польским властям необходимо прекратить «набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы».

«Они преследуют, очевидно, аморальные цели - в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии», - отметил Медведев.

Помимо этого, политик подчеркнул, что на данный момент российско-польские отношения «находятся на отвратительном уровне, а польский истеблишмент прилагает максимум усилий, чтобы окончательно загнать эти отношения на самое дно».

Незадолго до этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Варшава намеренно игнорирует имеющиеся факты авиакатастрофы и доводит ситуацию до абсурда.

   
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.