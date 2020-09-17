«Русофобская истерия»: Медведев раскритиковал намерения Польши арестовать российских диспетчеров

Ходатайство Польши об аресте трех российских диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в день крушения Ту-154, на борту которого находился президент Лех Качиньский, является абсурдом. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Наблюдаем агрессивную русофобскую истерию в Польше. Ее проявлением стало обращение Генпрокуратуры этой страны в суд с абсурдным ходатайством об аресте трех авиадиспетчеров», - написал политик на своей странице в Facebook.

Зампред добавил, что польским властям необходимо прекратить «набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы».

«Они преследуют, очевидно, аморальные цели - в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии», - отметил Медведев.

Помимо этого, политик подчеркнул, что на данный момент российско-польские отношения «находятся на отвратительном уровне, а польский истеблишмент прилагает максимум усилий, чтобы окончательно загнать эти отношения на самое дно».

Незадолго до этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Варшава намеренно игнорирует имеющиеся факты авиакатастрофы и доводит ситуацию до абсурда.