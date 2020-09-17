Задержан подозреваемый в поджоге клиники в Красноярске

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге наркологической клиники «Чистый город» в Красноярске.

Уточняется, вычислить 61-летнего мужчину удалось благодаря татуировке, которая попала на записи камер видеонаблюдения.

Ранее кадры с места происшествия были опубликованы региональным СК. На них видно, как мужчина намеренно поджег ткань.

По мнению сотрудников полиции, злоумышленник пытался сбежать, так как его обнаружили в ста километрах от медучреждения - в Козульском районе.

В результате трагедии, жертвами стали четыре пациентов. Установить их личности пока не представляется возможным, так как многие находились на лечении в учреждении на условиях анонимности.