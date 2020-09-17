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Отопительный сезон в Москве начнется раньше срока

Лина Давыдова
19:46 17.09.2020
По стандартам отопление в Москве включают при условии, когда среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 °С пять дней подряд.
Отопительный сезон в Москве начнется раньше срока
© Фото: pixabay.com

Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что отопительный сезон может начаться в этом году раньше стандартного понижения среднесуточной температуры воздуха.

Как объяснил мэр Москвы, власти города этим решением надеются добиться снижения сезонных простудных заболеваний.

«Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями», — сказал он в эфире «России 24».

Как подчеркнул Собянин, данный шаг особенно важен в этом году, учитывая непростую ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Мэр Москвы напомнил, что по стандартам отопление в Москве включают при условии, когда среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 °С пять дней подряд.

Кроме того Сергей Собянин порекомендовал руководителям предприятий по возможности сохранять дистанционный режим работы. Он пояснил, что чем больше людей будет работать из дома, тем меньше у них будет контактов, что позволит держать ситуацию с коронавирусом на стабильном уровне.

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