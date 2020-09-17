Опубликованы переговоры диспетчеров с пилотами самолета Качиньского

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал расшифровку переговоров российских авиадиспетчеров с пилотами Ту-156, на котором в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.

Согласно документу, российские диспетчеры аэропорта в Смоленске перед крушением предлагали экипажу уйти на второй круг и отправиться на запасной аэродром.

На вопрос о том, хватит ли у самолета топлива для ухода на запасной аэродром, экипаж дал утвердительный ответ.

Уточняется, что пилоты были поставлены в известность о неблагоприятных метеоусловиях.

Помимо этого, диспетчеры обсуждали намерение экипажа снижаться до высоты принятия решения в 100 метров - пилоты подтвердили готовность уйти на второй круг при достижении этой высоты.

Но через несколько минут экипаж Ту-154 сообщил о выходе шасси и закрылок. Диспетчер ответил, что взлетно-посадочная полоса свободна. Больше экипаж на связь не вышел.

В среду, 16 сентября, Генпрокуратура Польши подала в суд ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, работавших на аэродроме в день крушения лайнера.

В свою очередь, в СК РФ сообщили, что причиной трагедии стала ошибка экипажа, так как самолет продолжил заход на посадку, несмотря на плохие условия видимости.