Губернатор Белгородской области Савченко ушел в отставку
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку
|
Губернатор Белгородской области Савченко ушел в отставку
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку
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