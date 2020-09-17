В Минспорте окажут содействие в расследовании причастности Кравцова к хищениям

Министерство спорта РФ проинформировано о задержании директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова. Как сообщили в ведомстве, на данный момент его обязанности его исполняет первый заместитель Дмитрий Столяров, а сама работа организации продолжается в штатном режиме.

«Выражаем уверенность, что в ходе предварительного расследования будут достоверно установлены все фактические обстоятельства дела. Со своей стороны Минспорт России готов оказать содействие органам предварительного расследования», - заявил глава ведомства Олег Матыцин.

Министр спорта гарантировал, что подготовка членов спортивных сборных команд Российской Федерации будет продолжена в привычном для них порядке. А проведение органами предварительного расследования следственных действий никак не отразится на качестве и сроках подготовки спортсменов.

Напомним, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов был задержан сегодня в Москве по подозрению в совершении преступления по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере».