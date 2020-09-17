В МИД РФ ответили на требования Польши о выдаче российских диспетчеров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Польшу прекратить травлю российских диспетчеров по делу авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качиньский.

По словам дипломата, Варшава намеренно игнорирует имеющиеся факты и доводит ситуацию до абсурда.

«Все попытки Варшавы добиться их (диспетчеров. - Прим. ред.) выдачи тщетны. Согласно нашей Конституции, Россия не имеет права никому ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан», - акцентировала Захарова на брифинге.

Также официальный представитель МИД напомнила, что еще в 2011 году причины данной авиакатастрофы были однозначно определены в отчете Международного авиационного комитета с выводами которого согласилась и польская сторона.

Ранее следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в суд Варшавы ходатайство о временном аресте российских диспетчеров, которые работали при крушении самолета Ту-154 в 2010 году.

В свою очередь, в Следственном комитете России заявили, что причиной трагедии стали ошибки экипажа, так как самолет продолжил заход на посадку, несмотря на плохие условия видимости.