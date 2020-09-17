«За последний час выпало 12 мм осадков»: в Гидрометцентре рассказали о ливне в Москве

Метеостанция, установленная на крыше здания Гидрометцентра в Москве, зафиксировала, что в столице за последний час выпало около 12 миллиметров осадков. Как пояснил «Звезде» заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев, это количество характерно для «достаточно интенсивного ливневого дождя», который не является ураганом, как пишут многие москвичи в соцсетях.

«Интенсивные и продолжительные ливневые осадки связаны с тем, что на восток идет циклон с Балтики. Мы находимся в середине этого циклона. Поэтому температура сегодня достаточно высокая. Завтра, по мере того, как этот циклон будет перемещаться, в порывах ветра появятся северные составляющие и температура пойдет вниз. Сегодня - теплый воздушный сектор, завтра - уже начало тыловой части циклона. Такая погода сохранится на ближайшие выходные до воскресенья», - рассказал метеоролог.

Спасатели МЧС предупредили, что в ближайшие дни ветер в Москве может усилиться до штормовых показателей - 21-26 метров в секунду. В столице ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град. Москвичей просят соблюдать осторожность и при усилении ветра не укрываться и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. В случае чрезвычайных происшествий - звонить по телефонам 01 или 101.