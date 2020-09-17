Опубликованы кадры с места взрыва в ресторане Киева

В Сети опубликовано видео с места взрыва в ресторане в центре Киева. На кадрах очевидца видно, что рядом с заведением работают сотрудники правоохранительных органов. Вход в ресторан перекрыт.

Инцидент произошел на улице Андреевский спуск, 19, около 16 часов. По предварительным данным, пострадавшими оказались два человека. На данный момент они были госпитализированы.



Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства произошедшего выясняются.