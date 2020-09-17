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Cильнейший ураган с градом накрыл Москву

Валентина Пескова
17:21 17.09.2020
Накануне синоптики предупредили москвичей о  «желтом» уровне погодной опасности, который сохранится на ближайшие два дня.
© Видео: lialiataktaeva, Instagram, sergei_savchuk, Instagram © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Ураган с градом и сильным ветром бушует в Москве. В середине дня небо в столице резко почернело, после чего начался ливень, сопровождаемый всполохами молний.

Москвичи из разных районов города делятся в соцсетях видеозаписями с кадрами, на которых им удалось запечатлеть непогоду. Деревья во дворах гнутся от порывов воздушных масс, а на небе образуются характерные для урагана вихревые воронки.

Синоптики Гидрометцентра России заблаговременно предупредили жителей столицы о грядущей непогоде, выпустив информационное сообщение накануне. В нем говорилось, что в Москве в ближайшие два дня объявляется «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение вводится с девяти часов утра четверга до девяти часов вечера пятницы.

В 15.00 сегодня метеорологи сообщили, что в «Москве и Московской области сохранится гроза, сильный дождь, ливни, град. При грозе ожидается усиление ветра порывы 21-26 м/с до конца суток 17 сентября».

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