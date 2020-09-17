Эксперты оценили ущерб мировой экономики от пандемии COVID-19

Главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития Лоуренс Бун сообщил, что пандемия коронавируса обойдется мировой экономике в семь триллионов долларов к концу 2021 года.

«С вирусом придется жить еще много месяцев. Это исключает возможность скорого возврата прежней экономической активности», - пояснила эксперт.

Также Бун отметила, что сложившаяся ситуация может быть еще хуже в случае, если некоторые страны прекратят бюджетную поддержку.

Согласно предположениям экономистов, в 2020 году мировой ВВП снизится на 4,5%, пишет газета Les Echos.

В свою очередь, незадолго до этого Владимир Путин заявил, что снижение ВВП в России оказалось меньше, чем в других странах. Также в связи с ослаблением пандемии наметились восстановление экономической динамики и рост потребительской активности.