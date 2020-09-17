Путин проинформировал членов Совбеза РФ об итогах переговоров с Лукашенко

Итоги переговоров президента РФ с его белорусским коллегой Александром Лукашенко стали поводом для встречи Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации. Глава государства проинформировал членов Совбеза РФ о результатах визита Лукашенко в Сочи, который состоялся на этой неделе.

Президент провел совещание из своей резиденции в Ново-Огарево в режиме онлайн-конференции. В нем приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

Глава государства также обсудил с членами Совбеза подготовку своего выступления на Генассамблее ООН. Как стало известно, Владимир Путин запишет свою речь до конца текущей недели, а затем она будет передана в видеоформате в Нью-Йорк.