В Крым доставили вакцину Минобороны «Спутник V»

В Крым прибыла первая партия отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Количество доз препарата пока ограничено.

Данная партия доставлена в тестовом режиме для того, чтобы получить представление, насколько хорошо организована логистика и как соблюдается порядок всех условий хранения.

Ранее препарат также получили в Орле, Белгороде, Ярославле и Астрахани. А в Курской области уже делают первые прививки, однако пока только медицинским работникам.

Напомним, отечественная вакцина «Спутник V» была разработана специалистами Минобороны РФ и ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и зарегистрирована первой в мире.