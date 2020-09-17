В Крым доставили вакцину Минобороны «Спутник V»
Ранее препарат уже получили в Орле, Белгороде, Ярославле, Астрахани и Курской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Крым прибыла первая партия отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Количество доз препарата пока ограничено.
Данная партия доставлена в тестовом режиме для того, чтобы получить представление, насколько хорошо организована логистика и как соблюдается порядок всех условий хранения.
Ранее препарат также получили в Орле, Белгороде, Ярославле и Астрахани. А в Курской области уже делают первые прививки, однако пока только медицинским работникам.
Напомним, отечественная вакцина «Спутник V» была разработана специалистами Минобороны РФ и ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и зарегистрирована первой в мире.