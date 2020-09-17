Названы возможные причины пожара в клинике в Красноярске

Причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске, где погибли четыре человека, могло стать неосторожное обращение с огнем или неисправность в электрооборудовании. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Предварительно рассматриваются две причины пожара в наркологической клинике - неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании», - цитируют РИА Новости источника информации.

Трагедия произошла 17 сентября в 03.46 по местному времени (16 сентября в 23.46 мск). Огонь охватил частную наркологическую клинику, расположенную по адресу: проспект Мира, 115а. В результате происшествия четверо человек погибли, еще двое пострадали.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.