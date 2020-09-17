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Минобрнауки изменило порядок приема в вузы

Валентина Пескова
15:58 17.09.2020
Основные изменения сделаны на расширении возможностей вузов по процедуре приема на абитуриентов на обучение и их возможностей при поступлении в вузы.
Минобрнауки изменило порядок приема в вузы
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, который вступит в силу с 2021/22 учебного года после утверждения в Минобрнауки, претерпел существенные изменения.

Теперь при приеме на обучение будет разрешено проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки. Кроме того, сохраняется обязательная возможность подавать документы в вуз в электронной форме.

«Раньше конкурс можно было проводить только раздельно по каждой специальности или направлению подготовки», - сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в министерстве, единый конкурс позволит отобрать наиболее подготовленных абитуриентов по различному кругу образовательных программ. Например, сначала на факультет вуза в целом, а затем провести профилизацию студентов после первого или второго курса.

Устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент имеет право участвовать в конкурсе, ректорат учебных заведений сможет самостоятельно, при этом их число должно быть не менее двух и не более десяти. До этого можно было выбирать только не более чем из трех направлений подготовки или специальностей.

Подробная информация о правилах приема должна быть размещена вузами на официальных сайтах не позже 1 ноября года, предшествующего году приема, а не 1 октября, как это было раньше.

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