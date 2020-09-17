В Кремле прокомментировали обвинения Польши по крушению самолета с Качиньским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва негативно относится к обвинениям Польши по обстоятельствам крушения самолета с президентом Лехом Качиньским под Смоленском.

Также представитель Кремля отметил, что не обладает информацией о возможном обращении Варшавы в Генеральную прокуратуру России с запросом об аресте смоленских авиадиспетчеров, работавших в день авиакатастрофы.

«Я не знаю, были ли какие-то контакты и какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы какие-то обращения со стороны Варшавы», - сказал Песков.

Незадолго до этого в Следственном комитете России назвали ошибки экипажа Ту-154М, из-за которых произошла трагедия. Согласно выводам экспертов, к катастрофе привела ошибка экипажа, так как самолет продолжил заход на посадку, несмотря на плохие условия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли.

В начале августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила результаты повторного расследования катастрофы, отметив, что в данном деле реальность переплелась с вымыслом, а само оно стало «настоящей Йокнапатофой» современной Польши.

Авиакатастрофа, в котором погиб президент Польши и представители правительства, произошла в 2010 году в Смоленске. Лех Качиньский следовал в Катынь, чтобы принять участие в памятных мероприятиях.