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«Не наша проблема»: эксперт о желании Польши арестовать российских диспетчеров по делу Качиньского

Светлана Головина
15:49 17.09.2020
По его словам, на данный момент все действия новой гражданской платформы в стране в ходе расследования направлены на то, чтобы опорочить по всем фронтам польскую оппозицию
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Старший научный сотрудник института славяноведения РАН Вадим Волобуев прокомментировал «Звезде» намерения польской стороны об аресте российских диспетчеров, работавших при крушении самолета Ту-154, где погиб президент республики Лех Качиньский.

«Это чистая политика начинает сводить счеты не столько с Россией, сколько с оппозицией (Польши - прим. ред.). На тот момент следствие, которое проходило в Польше во главе с министром внутренних дел республики, пришло к схожим выводам с нашим МАКом, но тогда была другая сила, другая гражданская платформа в стране», - сказала эксперт.

По словам Волобуева, на данный момент все действия новой гражданской платформы в стране в ходе расследования направлены на то, чтобы «опорочить по всем фронтам оппозицию, изображая из себя настоящих патриотов, защитников Польши в отличие от той гражданской платформы, которая, по их мнению, не защищала интересы страны».

«Надо боятся не нам, а Дональду Туску - создателю этой гражданской платформы. Нам надо отнестись к этому с философской отстраненностью. Это не наша проблема», - заключил специалист.

Ранее в Следственном комитете России назвали ошибки экипажа разбившегося в Смоленске самолета президента Качиньского. Согласно выводам следователей, экипаж самолета продолжил заход на посадку, несмотря на плохие условия видимости.

Крушение самолета, на борту которого находился президент Польши произошла в 2010 году. Вместе с представителями правительства глава республики следовал в Катынь, чтобы принять участие в памятных мероприятиях.

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