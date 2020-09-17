Назван неожиданный предвестник опухоли мозга

Шум в ушах может быть первым предвестником инфарктов, инсультов, а также резкого подъема давления. Однако специалисты установили еще одно неожиданное заболевание, на которое может указывать это состояние. Как рассказал врач Владимир Зайцев, шум в ушах может также указать на возможное возникновение в будущем опухоли головного мозга.

Медик объяснил, что данному состоянию подвержены люди со слабыми стенками кровеносных сосудов и с различными неврологическими диагнозами.

«Организм дает конкретные сигналы и просит с этим разобраться», - цитирует Владимира Зайцева Aif.ru.

Данная проблема может возникать из-за зажатости в шейном отделе позвоночника или закрытом просвете слуховой трубы, объяснил врач. Кроме того, рассказал Зайцев, усиленно слышать себя люди могут также из-за воспаления слухового нерва или серной пробки в ухе.

По словам специалиста, если шум в ушах проходит за несколько секунд, то это является нормой. Если же сопровождает человека чаще, то нужно обратиться за консультацией в профильное медицинское учреждение.