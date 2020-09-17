Четверо погибших: пожар вспыхнул в наркологической клинике в Красноярске

В Красноярске произошел пожар в частной наркологической клинике. Жертвами инцидента стали четыре человека, еще двое получили травмы.

Сообщение о возгорании в здании на проспекте Мира, 115а поступило в экстренные службы в 23.46 по московскому времени. Соответствующую информацию предоставляет МЧС РФ.

Пожар был полностью устранен к 1.19. Из горящей клиники были спасены 16 человек.

Прибывшие на место происшествия сотрудники определили, что огонь первоначально вспыхнул на первом этаже на площади 10 квадратных метров. В настоящее время причины пожара выясняются.