Мурашко: все почувствовали значимость профессии врача

Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос «Звезды», в этом году значительно выросло число желающих получить профессию врача в российских учебных заведениях. Министр считает, это говорит о том, что граждане страны еще сильнее почувствовали значимость медработников из-за пандемии.

«Я думаю, что все почувствовали значимость профессии врача и желание быть сопричастными к оказанию медицинской помощи, к тому добру, которое творится руками медицинского персонала», - сказал министр.

По словам главы Минздрава, были увеличены цифры приема в высшие и средние учебные заведения. В том числе возросло количество приема на обучение по таким специальностям, как медицинская сестра и фельдшер.

Как ранее рассказали в Минобрнауки, количество бюджетных мест для студентов-медиков в 2021 году увеличится на девять тысяч человек. В ведомстве отметили, что это связано с возросшей потребностью в медработниках.