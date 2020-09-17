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В Кремле прокомментировали слухи о «возвращении» режима самоизоляции

Валентина Пескова
14:42 17.09.2020
Песков заявил, что заблаговременные меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии были приняты во всех регионах РФ.
В Кремле прокомментировали слухи о «возвращении» режима самоизоляции
© Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress

Планов вернуть обязательную самоизоляцию из-за коронавируса в Кремле нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что во всех регионах заблаговременно были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии. Как подчеркнул представитель Кремля, данная работа проводилась под постоянным контролем правительственного штаба и дала свои плоды.

«Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе. Но оснований для каких-то слухов в настоящее время нет», - цитирует Дмитрия Пескова RT.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил также, что в столице не планируется вновь вводить ограничения в связи с опасностью дальнейшего распространения COVID-19.

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