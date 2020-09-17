Вымысел или реальность: ведущий «Кода доступа» оценил идею Илона Маска о колонизации Марса

Ведущий программы «Код доступа» на телеканале «Звезда» Павел Веденяпин оценил возможность воплощения в жизнь идеи о колонизации Марса, о которой ранее говорил американский предприниматель и основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск. Веденяпин считает ее не слишком исполнимой, но полностью отрицать возможность отказывается.

«Как скептик, я считаю, что это - абсолютная фантастика. Но, как человек, привыкший в нашем мире к самым странным неожиданностям, считаю, что вполне может быть, что туда кто-то и прилетит. Вопрос в том, сможет ли там жить», - заявил ведущий в эфире программы «Сегодня утром».

Он отметил, что главный вопрос в освоении Красной планеты - в отсутствии на ней атмосферы. Однако при этом Веденяпин учитывает, что Маск уже успешно совершил несколько прорывов в технологической жизни планеты, поэтому не исключает возможности успеха и в дальнейших инициативах SpaceX.

Новый выпуск программы «Код доступа», посвященный гению из США, смотрите на телеканале «Звезда» в четверг, 17 сентября, в 20.25. В нем вы узнаете, как его судьбу изменила поездка в Москву в начале двухтысячных годов и какое отношение Маск имеет к самой мощной в мире советской межконтинентальной баллистической ракете «Сатана».